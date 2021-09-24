Канцлерка Німеччини Ангела Меркель бавилася з папугами в пташиному парку під час прощального туру у федеральній землі Мекленбург — Передня Померанія.

Про це пише німецьке видання Spiegel.

У четвер, 23 вересня, Меркель відвідала пташиний парк Марлов, який розташований у федеральній землі Мекленбург — Передня Померанія.

На фото, розповсюджених у ЗМІ, можна побачити, як канцлерка, що незабаром складе повноваження, бавиться із птахами. На світлинах Меркель незвично емоційна та не зосереджена на етикеті.

Вона дозволяла птахам майоріти навколо неї, сідати їй на голову, плечі та руки. Меркель годувала птахів з маленького паперового стаканчика із “нектаром Лорі” та пшоном.

На одному з кадрів можна побачити емоційну реакцію Меркель, яку, передбачувано, вкусив папуга.

Як відомо, у жовтні 2018 року Ангела Меркель — перша і єдина жінка на посту канцлера в історії Німеччини, яка обіймала цю посаду з листопада 2005 року — оголосила, що не балотуватиметься у 2021 році. Тоді ж Ангела Меркель прийняла рішення піти з посади лідера партії ХДС.

Меркель планує піти з посади голови уряду після парламентських виборів цього місяця. Саме із цим ЗМІ пов’язують таку незвичну нестриманість канцлерки в емоціях.

“Це вираз обличчя, якого громадяни не знають від неї. На ньому зображена неприхована Ангела Меркель, яка може відпустити себе. Можливо, вона робить це через те, що термін її повноважень зараз закінчується, і їй більше не доводиться нести тягар світу на своїх плечах”, — пише Spiegel.

Після інциденту з папугами Меркель запропонували потримати сову 15 сантиметрів заввишки, але вона відмовилася зі словами: “Ні, ні, я добре впоралася з папугами”.

Тоді сову взяв 33-річний Георг Гюнтер, який хоче бути наступником Меркель в окрузі №15. Саме в цьому окрузі Меркель здобула перемогу у 1990 році.