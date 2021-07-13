Сьогодні ми розпочинаємо серію статей про народних обранців. Першим нашим героєм стане колишній “слуга” Олександр Юрченко, який став відомим завдяки історії з хабарем, який він отримав, щоб “відкусити частину пирога”. Він же нещодавно став винуватцем ДТП, знаходячись у стані наркотичного сп’яніння.

Біографія

Олександр Юрченко народився у 1988 році у місті Києві, закінчив кафедру дизайну в приватному університеті “ВМУРЛ “Україна” та Інститут післядипломної освіти КНУ за спеціальністю “Правознавство”.

До отримання мандата працював кур’єром, техніком-конструктором, архітектором. З 2009 року був адміністратором в юридичній компанії. Також був помічником одразу чотирьох нардепів на громадських засадах – Андрія Денисенка (“Укроп”), Тараса Батенка (“Укроп”), Олександра Шевченка (“Свобода”) та Лесі Сотник (“Самопоміч”).

У 2015 році балотувався до Київської міської ради від партії “Укроп”, де він був головою київського осередку. Але депутатом не став.

Також був головою київської міської організації ГО “Люстрація” та громадської ради при Голосіївський РДА. Але його діяльність на цих посадах нічим не запам’яталась.

Останнім місцем роботи Олександра Юрченка “за гроші” стала робота адміністратором фірми “Кліффорд Чанс”, яка свого часу надавала консультаційні послуги “Ощадбанку Росії”. Пізніше компанія потрапила в чорний список і в гучний скандал. У доповідях британського парламенту найбільші юридичні компанії Linklaters і Clifford Chance фігурують як пособники по відмиванню брудних грошей.

Батько нардепа Микола Юрченко працював також експертом ПП “Ін-Фоліо” та отримав рішенням Кабміну повноваження на проведення експертизи суб’єктів будівельної діяльності. ПП “Ін-Фоліо” фігурувало в кримінальній справі щодо іншої фірми – ТОВ “Елтек-Україна”. Слідчі податкової встановили, що “Елтек-Україна” вело фіктивну господарську діяльність з ПП “Ін-Фоліо” і ухилилося від сплати податків на суму 4,5 млн грн. У 2015-му справу закрили, оскільки директор ТОВ компенсував завдані державі збитки, а раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

До балотування в нардепи Олександр Юрченко був безробітним та не мав доходів. Паралельно також займався активістською діяльністю — виступав проти незаконної забудови, успішних кейсів немає. Продовжував діяльність в цьому напрямку і після скандалу із хабарем. В березні 2021 року він прийшов до Київради із протестом щодо рішення передати 4 га під забудову стадіону у Святошинському районі. Тоді Юрченка освистали.

Кримінальні справи щодо Юрченка

Вкрадене пиво

У 2009 році за крадіжку чотирьох пляшок пива “Старопрамен” з магазину “Каштан”, що колись знаходився на Великій Васильківський, 92, щодо Юрченка було відкрито кримінальне провадження. Але вже 4 грудня 2009 року у справі була виписана відмова у відкритті кримінального провадження. На цей час сам відмовний матеріал, за словами журналістів, з якихось причин знищений.

Хабар

13 вересня 2020 року інший колишній “слуга” Гео Лерос повідомив, що Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо Юрченка за хабар у 200 тисяч доларів. Примітно, що між цими ж нардепами в листопаді сталася бійка. Тоді Юрченко обізвав Лероса “део ланосом”, а Лерос, який проходив поруч, відповів, нардепи побилися.

15 вересня НАБУ опублікувало відео, в якому викрило групу осіб, які брали хабарі за використання повноважень народного депутата України. Це стосувалося Юрченка та його помічника. На оперативному відео нардеп заявляє, що хотів “відкусити частину пирога”.

Юрченка взяли під варту з правом внесення застави у 3 млн грн. Хоча така велика сума не стала проблемою — допомогли “небайдужі до екології люди” та він вийшов під заставу з обов’язком носити електронний браслет. А згодом суд змінив запобіжний захід на домашній арешт, але електронний браслет постановив зняти.

Вже тривалий час з боку правоохоронних органів не було жодної звістки щодо подальшої долі цієї кримінальної справи. Однак з фракції Юрченка виключили, а Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Юрченко сидітиме у в’язниці.

ДТП і наркотики

8 липня цього року Юрченко на площі Міцкевича у Львові на своєму авто Ford Mustang в’їхав заднім ходом в авто Volkswagen Jetta, яке їхало головною дорогою. Після зіткнення народний депутат напав на водія Volkswagen Jetta, наніс йому тілесні ушкодження та відібрав смартфон.

За даними видання Varta1, у народного обранця тестом підтверджено наркотичне сп’яніння. Пізніше народний депутат Гео Лерос опублікував результати тесту на наркотики, який здавав Юрченко. А ще пізніше Гео Лерос додав протокол висновку медичного обстеження, яке підтвердило наявність в організмі Юрченка наркотичних речовин.

Наступного дня потерпілий заявив, що на нього до поліції написав заяву Олександр Юрченко. У відкритих джерелах знайти підтвердження цьому не вдалось.

У суботу, 10 липня, голова політичної партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко закликав Юрченка скласти мандат.