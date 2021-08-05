Популярна співачка і актриса Ріанна стала найбагатшим музикантом на планеті, але все це не завдяки музикальній кар'єрі.

Про це пише видання Forbes.

Робін Ріанна Фенті (повне ім’я співачки) в 2017 році запустила косметичний бренд Fenty Beauty.

За даними Forbes, власний капітал Ріанни становить $1,7 млрд, що робить її найбагатшим музикантом у світі і другий найбагатшою жінкою в індустрії розваг після телеведучої Опри Вінфрі. Майже $ 1,4 млрд – це частка Ріанни в Fenty Beauty (співачці належить 50%). Решта – це приблизно $270 млн, в компанії нижньої білизни Savage x Fenty, а також заробітки від музичної та акторської кар’єри.

50% Fenty Beauty належить французькій компанії, яка виробляє предмети розкоші, LVMH.

У співачки 101 млн передплатників в Instagram і 102,5 млн на Twitter. Соцмережі вона використовує і для просування свого косметичного бренду.

Продукція Fenty Beauty – це всі види декоративної косметики. Основа під макіяж виходила в 50 кольорах, серед яких були і рідкісні відтінки для жінок з темним кольором шкіри.

За даними LVMH, до 2018-го, першого повного календарного року, косметичний бренд Ріанни приніс більше $550 млн річного виторгу, успішно обійшовши бренди Kylie Cosmetics Кайлі Дженнер, KKW Beauty Кім Кардаш’ян Вест і Honest Company Джесіки Альби.

За оцінками Forbes, зараз Fenty Beauty оцінюється в 2,8 мільярда доларів. І все вказує на те, що компанія продовжує рости. У своєму річному звіті за 2020 рік LVMH зазначив, що Fenty Skin, яку запустили минулого року, зробила “дуже багатообіцяючий старт і спричинила безпрецедентний ажіотаж”, і що Fenty Beauty “зберегла свою привабливість в якості провідного бренду косметики”.

Fenty Beauty – не єдиний бренд Ріанни з оборотом в мільярд доларів.

У лютому її лінія нижньої білизни Savage x Fenty заробила 115 мільйонів доларів.

Компанія, заснована в 2018 році як спільне підприємство з TechStyle Fashion Group, вважає в якості акціонерів великих інвесторів, таких як Marcy Venture Partners з Jay-Z і приватну інвестиційну компанію L. Catterton (в якій Бернар Арно є інвестором). За даними Forbes, Ріанна зберігає 30%-ву частку володіння.

Не те щоб все, до чого торкалася Ріанна, перетворюється в золото. У лютому LVMH і Ріанна підтвердили в заяві Forbes, що вони закрили будинок моди і аксесуарів високого класу, також званий Fenty. Створений в 2019 році бренд Fenty прагнув розширити бренд Ріанни і запропонувати моделі різних розмірів. Але, як і багато модні бренди класу люкс, ця дорога лінія постраждала під час пандемії, випустивши свою останню колекцію в листопаді 2020 року.