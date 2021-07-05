«Як сміття»: Зірка «Блейда» Стівен Дорфф розкритикував нову «Чорну вдову» 

Таку заяву він зробив в інтерв’ю The Independent.
Стівен Дорфф грав лиходія в першому “Блейді” (1998 рік). Ще нещодавно він заявляв, що не проти повернутися до цієї ролі. Однак тепер він рішуче критикує новинку від Marvel — “Чорну вдову”, прем’єра якої має відбутися 9 липня.
“Мені здається, що фільм виглядає як сміття. Як погана відеогра. Мені соромно за цих людей. Мені соромно за Скарлетт”, — заявив він.
Дорфф заявив, що Йоганссон отримала за свою роботу гонорар близько 5-7 млн доларів, але йому все одно соромно за неї.
Також актор переконує, що супергеройське кіно його не цікавить і він шукає гарні ролі, оскільки не хоче опинитися в подібному фільмі.
“Я не хочу зніматися в подібних фільмах. Серйозно. Краще я знайду наступного молодого Кубрика і зіграю для нього”, — каже він.
- У квітні Marvel представила новий трейлер кінострічки “Чорна вдова”.
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