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«Як сміття»: Зірка «Блейда» Стівен Дорфф розкритикував нову «Чорну вдову» 

Американський актор Стівен Дорфф, який здобув всесвітню популярність після головної ролі у фільмі-екранізації коміксу Marvel "Блейд", розкритикував майбутній фільм про "Чорну вдову", назвавши його сміттям.

Вівторок, 6 липня 2021, 00:33

Стівен Дорфф у фільмі "П'ятий в квартеті"

Таку заяву він зробив в інтерв’ю The Independent.

Стівен Дорфф грав лиходія в першому “Блейді” (1998 рік). Ще нещодавно він заявляв, що не проти повернутися до цієї ролі.  Однак тепер він рішуче критикує новинку від Marvel — “Чорну вдову”, прем’єра якої має відбутися 9 липня.

“Мені здається, що фільм виглядає як сміття. Як погана відеогра. Мені соромно за цих людей. Мені соромно за Скарлетт”, — заявив він.

Дорфф заявив, що Йоганссон отримала за свою роботу гонорар близько 5-7 млн ​​доларів, але йому все одно соромно за неї.

Також актор переконує, що супергеройське кіно його не цікавить і він шукає гарні ролі, оскільки не хоче опинитися в подібному фільмі.

“Я не хочу зніматися в подібних фільмах. Серйозно. Краще я знайду наступного молодого Кубрика і зіграю для нього”, — каже він.

Теги: Стівен Дорфф, Чорна Вдова

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