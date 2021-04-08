Трейлер опубліковано на YouTube-каналі дистриб’юторської компанії Screen Media Films.
Стрічка, присвячена історії створення одного з найпопулярніших у світі дитячих телешоу “Вулиця Сезам”, має вийти в США 23 квітня, а доступною для перегляду в Мережі стане 7 травня.
Шоу “Вулиця Сезам” виходить вже 51 рік, останні 1,5 — на HBO Max. Воно розраховане як на дошкільнят, так і на дітей до 12 років. Разом із головними героями (Великий Птах, жабеня Керміт, Коржик, Елмо тощо) діти вчаться читати і рахувати, вирішувати конфлікти, дізнаються по норми моралі тощо. Все це — у вигляді мультфільмів, лялькового театру, комедійний скетчів.
До 50-річчя шоу у 2019 році було знято понад 4500 епізодів, 2 повнометражні фільми тощо. Сьогодні YouTube-канал шоу має понад 20 млн підписників.
Документальна стрічка, згідно з анонсом, дозволить глядачеві “стати свідком народження найважливішого дитячого серіалу в історії телебачення”.
- Раніше #Букви публікували інтерв’ю відомого американського мультиплікатор, актор озвучування та автор дитячих книг Мо Віллемс про його ставлення до батьківства та про те, як варто спілкуватися з дітьми про пандемію. Віллемс розпочинав своєю кар’єру з “Вулиці Сезам”.