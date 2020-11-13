Жінка з Аризони стала зіркою в Мережі після того, як влаштувала скандал в супермаркеті через захисні маски. Виявилося, що жінка була прихильницею теорій змови QAnon і це руйнувало її життя.

Історію жінки розповіла американська газета The Washington Post.

35-річна PR-менеджерка зі Скотленду, Аризона Мелісса Рейн Лайвлі стала відомою після того, як 4 липня 2020 року відеоролик за її участю потрапив у Мережу.

Відео були зроблені у супермаркеті “Таргет”, куди Лайвлі пішла, аби купити води, і де в неї стався нервовий зрив, та опубліковані нею ж в Instagram-історіях.

Обурена жінка кричала та розкидала захисні маски зі стенду, вигукуючи образи та хизуючись тим, що може скупити все, що розкидала. Сама вона описала цей стан як “панічна атака на стероїдах”.

“Кожні кілька хвилин я задихалася. Я не могла сповільнити свій розум. Мої думки мчали. Це було схоже на панічну атаку на стероїдах. Я мала б добровільно лягти до лікарні”, — розповідає жінка.

Друга частина роликів показує Меліссу в гаражі її будинку, після того, як чоловік викликав поліцію. Вона каже поліціянтам, що вона є “речником QAnon”, і пояснює, що вона “весь час спілкувалася з президентом Трампом”.

Вони затримують її, щоб привести до сусіднього психіатричного закладу, а вона кричить: “Ви робите це зі мною, бо я єврейка”.

Відео за її участю зібрали в сукупності понад 100 млн переглядів. Жінці дали в Мережі прізвисько Карен, а згодом легко — деанонімізували.

Що передувало інциденту?

Перед цим епізодом жінка мала чимало проблем в особистому житті, які позначились на її психоемоційному стані. Стосунки з чоловіком руйнувалися протягом кількох місяців, у ніч перед інцидентом жінці навіть довелося ночувати в готелі, аби вони могли побути окремо.

Ситуація на роботі (жінка 15 років будувала кар’єру у PR-сфері) теж була не найкращою через вплив коронавірусу.

“Це великі корпорації, з якими я працюю… І мені доводилося звільняти сотні людей, і я мала дивитись людям в очі і намагатися передати це все на PR-жаргоні”, — жаліється Мелісса.

Також пандемія позначилася і на темпі життя жінки. Вона погано харчувалася, спала і майже не спілкувалася з близькими. Крім того, жінка мала травматичний досвід (пережита у підлітковому віці смерть матері від передозування та загибель батька в аварії на велосипеді), який не був пропрацьований зі спеціалістами.

У цей непростий період життя Лайвлі потрапила до спільноти QAnon. Спершу спільнота об’єднувала тих, хто вірить у теорію змови, згідно з якою Дональд Трамп збирається викрити гігантську міжнародну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, до якої нібито залучені чимало демократів і зірок-прихильників Сатани. Проте згодом QAnon об’єднала чимало теорій змову про все від політики до коронавірусу.

За словами Мелісси, вона просто читала матеріали QAnon і знаходила там відповіді на питання, що її турбували, а згодом поринула у це настільки глибоко, що почала віддалятися від реальності.

“По суті, ми прагнемо отримати відповіді на всі свої запитання. Відповіді, які викликають жах, лякатимуть вас більше, ніж реальність, але принаймні ви почуваєтиметеся дивно втішеними. Вони казатимуть вам, що установи, яким ви маєте довіряти, брешуть. Що ті, хто каже вам, що QAnon помиляється, це погані хлопці, навіть якщо це ваші близькі та друзі. Це відбувається поступово, і не усвідомлюєш, що все глибше занурюєшся”, — вважає Лайвлі.

Як захоплення ідеями QAnon вплинуло на життя Лайвлі?

Перед інцидентом у “Таргет” Лайвлі почала ділитися думками у відео в Instagram. У деяких з них вона використовувала расистську мову і заперечувала расизм, сміялася над жінками у паранджі.

Наразі ці матеріали видалені. А сама Лайвлі каже: “Те, як я думала, як спілкувала з людьми, було поганим. І я усвідомлюю, наскільки згубно і боляче це було для багатьох людей. Я вибачилася за це, буду продовжувати вибачатися за це до кінця свого життя”.

Клієнти піарниці помічали це і переставали співпрацювати з нею. Кім Принс, засновниця та виконавча директорка Proven Media, знайома з жінкою через PR-кола, згадала, що нервувалася через стан Лайвлі.

“Я спостерігала за тим, що у жінки є проблеми з психічним здоров’ям”, — сказала вона, згадуючи дивну поведінку Мелісси в Інтернеті.

Після інциденту в магазині жінка перебувала на примусовій тижневій госпіталізації та не пам’ятала, що саме сталося в той день, називаючи це “затемненням” та “епізодом психічного зриву”.

Проте в Мережі пам’ятали. Коли стався випадок у “Таргет”, про зафільмований Меліссою її ж нервовий зрив у магазині швидко почали писати медіа, навіть великі, як USA Today.

Мелісса, її чоловік, партнери по роботі та близькі в цей час отримували чимало розлючених повідомлень та дзвінків. Лунали і погрози.

“Меня щодня надходили повідомлення від людей, які казали: “Сподіваюсь, ти помреш. Будь ласка, вбий себе. Я збираюся прийти і вбити тебе. Я знаю, що у вас є дві маленькі собачки, і я наклала на них закляття, щоб вони померли сьогодні ввечері”. Найжахливіші речі, які ви можете собі уявити. Я отримувала і вказівки із зображеннями: “Ось як ти маєш вбити себе”, — розповідає Лайвлі.

Чималу роль у цій історії відіграло те, що досвідчена піарниця була доволі популярною в Мережі.

“Її благословення — це її прокляття. Якби вона не була такою чудовою піарницею, ніхто б не знав про її злам”, — вважає Кім Принс.

Через цькування жінка почувалася самотньою і їй здавалося, що тепер її кар’єрі, шлюбу, життю — кінець

“Ви, очевидно, дізнаєтесь, хто є вашими справжніми друзями (у таких ситуаціях — ред.). Я з’ясувала, що їх у мене не так багато. Ось чому вся ця культура цількування така страшна. Що відбувається, коли людину цькують? Вона більше не хоче існувати”, — каже Лайвлі не стримуючи сліз.

Як Лайвлі налагоджує своє життя тепер?

Намагаючись врятувати свій шлюб і зрозумівши, що потребує допомоги, Мелісса звернулася до лікарів і пройшла восьмитижневу програму у реабілітаційному закладі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Melissa Rein Lively (@melissareinlively)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Melissa Rein Lively (@melissareinlively)

Тепер піарниця у певному сенсі стала своєю ж клієнткою. Вона розпочала своєрідний медіатур, щоб розповісти свою історію. Також вона надіслала вибачення працівникам “Таргет” і завела канал на YouTube для обговорення таких питань, як психічне здоров’я та теорії змови.

Крім цього, жінка пише мемуари під назвою “Ти не можеш мене викреслити — історія мого життя”. Так вона сподівається відновити власний імідж та допомогти іншим, хто може опинитися в тій самій ситуації.

Наснаги жінці додало те, що після того, як вона пройшла лікування, до неї почали звертатися старі клієнти, що додало їй наснаги.

“Я лежала у ліжку і ніби не могла рухатися. У мене не було причин вставати. Кожен день був Днем бабака, нічого не відбувалося. Але після дзвінка [клієнта] я встала з ліжка, і я сказала: “Є одна людина, яка все ще вірить у мене. Я збираюся встати, взутися, взяти портфель і повернутися до роботи. Ви можете викреслити мені всі охочі, але я не викреслюватиму себе”, — зазначає вона.

Звертаючись зі сторінок Washington Post до тих, хто почувається відірваним від життя чи відчуває симптоми психічних захворювань, вона радить шукати допомогу, а тих, хто спостерігає за тим, як таке відбувається з кимось іншим, не боятися простягнути руку.

“Моє падіння було таким вражаючим, шокуючим. Але не кожен повинен дійти до цієї точки. Якщо я можу винирнути з цього, будь-хто може винирнути з чого завгодно”, — підсумовує Лайвлі.