Про це повідомляє видання Just Jared.

19-річна співачка дебютувала зі своєю новою стрижкою в соціальних мережах.

Біллі спочатку поділилася відео, на якому вона сидить в машині і трясе своїм волоссям, яке стало значно коротше, супроводивши Stories смайликом ножиць.

Потім вона поділилася фото своєї мами Меггі з точно такою ж зачіскою і розповіла, що її надихнула на стрижку саме вона.

Біллі також опублікувала інше відео з чорно-білим фільтром і підписом: “Мені це подобається”.