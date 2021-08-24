Про це повідомляє видання Just Jared.
19-річна співачка дебютувала зі своєю новою стрижкою в соціальних мережах.
Біллі спочатку поділилася відео, на якому вона сидить в машині і трясе своїм волоссям, яке стало значно коротше, супроводивши Stories смайликом ножиць.
Потім вона поділилася фото своєї мами Меггі з точно такою ж зачіскою і розповіла, що її надихнула на стрижку саме вона.
Біллі також опублікувала інше відео з чорно-білим фільтром і підписом: “Мені це подобається”.
- Раніше Біллі Айліш відверто розповіла про те, що досі порівнює себе з іншими і має “жахливі” відносини зі своїм тілом.