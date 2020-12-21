Про це розповідає видання The Sun.
Осбняк в георгіанському стилі був побудований у 1920 році в містечку Уїннетка, що в 16 кілометрах від міста Чикаго. У будівлі п’ять спалень, чотири ванні кімнати, камін, оранжерея, патіо і окремий гараж.
Усередині будинок вже не має того вигляду, як у фільмі. Нинішні власники віддають перевагу більш сучасному вигляду.
Сходи
Кевіну МакКалістеров вдалося втекти з дому, з’їхавши по сходах на підносі і катапультуватися через вхідні двері.
У фільмі сходи будинку були покриті червоною килимовою доріжкою, а на стінах яскраві шпалерами.
В даний час великий передпокій має більш мінімалістичний вигляд: сходи в скромній колірній гамі і заспокійливі сірі стіни.
Кухня
Сімейна кухня колись була такою темною, що ідеально підходила для укриття від найрішучіших грабіжників світу.
Однак через 30 років все виглядає зовсім інакше – замість червоно-зеленої колірній гами тепер на кухні блискучі білі шафи.
Також додали освітлення, і кухонний острів – обов’язковий елемент будь-якого американського фільму 90-х років – тепер покритий мармуром, а не плиткою.
Їдальня
Будинок МакКалістерів був настільки великий, що в ньому була величезна їдальня, в якій було достатньо місця для Базза, Джеффа, Меган, Лінні і Кевіна.
Нинішні власники будинку поміняли шпалери. Їдальня стала світлою і просторою, але виглядає також королівський, як у фільмі 1990 року.
Офісна зона
Спальня батьків Кевіна
Як тільки Кевін зрозумів, що весь будинок в його розпорядженні, він тут же змінив свою кімнату на кімнату батьків.
Там було ліжко з балдахіном, величезний телевізор і навіть камін.
Зараз кімната виглядає більш стримано, але шанувальники будуть раді дізнатися, що всі ці роки по тому збереглося ліжко з балдахіном.
- Автори YouTube-каналу OwlKitty вирішили додати в культову комедію “Один вдома” кота і подивитися, що ж вийде. А вийшло дуже смішно.