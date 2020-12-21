Цього року виповнилося 30 років культовій різдвяній комедії "Один вдома". Як же зараз виглядає будинок МакКалістерів після стількох років?

Про це розповідає видання The Sun.

Осбняк в георгіанському стилі був побудований у 1920 році в містечку Уїннетка, що в 16 кілометрах від міста Чикаго. У будівлі п’ять спалень, чотири ванні кімнати, камін, оранжерея, патіо і окремий гараж.

Усередині будинок вже не має того вигляду, як у фільмі. Нинішні власники віддають перевагу більш сучасному вигляду.

Сходи

Кевіну МакКалістеров вдалося втекти з дому, з’їхавши по сходах на підносі і катапультуватися через вхідні двері.

У фільмі сходи будинку були покриті червоною килимовою доріжкою, а на стінах яскраві шпалерами.

В даний час великий передпокій має більш мінімалістичний вигляд: сходи в скромній колірній гамі і заспокійливі сірі стіни.

Кухня

Сімейна кухня колись була такою темною, що ідеально підходила для укриття від найрішучіших грабіжників світу.

Однак через 30 років все виглядає зовсім інакше – замість червоно-зеленої колірній гами тепер на кухні блискучі білі шафи.

Також додали освітлення, і кухонний острів – обов’язковий елемент будь-якого американського фільму 90-х років – тепер покритий мармуром, а не плиткою.

Їдальня

Будинок МакКалістерів був настільки великий, що в ньому була величезна їдальня, в якій було достатньо місця для Базза, Джеффа, Меган, Лінні і Кевіна.

Нинішні власники будинку поміняли шпалери. Їдальня стала світлою і просторою, але виглядає також королівський, як у фільмі 1990 року.

Офісна зона

Спальня батьків Кевіна

Як тільки Кевін зрозумів, що весь будинок в його розпорядженні, він тут же змінив свою кімнату на кімнату батьків.

Там було ліжко з балдахіном, величезний телевізор і навіть камін.

Зараз кімната виглядає більш стримано, але шанувальники будуть раді дізнатися, що всі ці роки по тому збереглося ліжко з балдахіном.