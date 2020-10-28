Ми вже бачили, як Nike Air Force 1 буде виглядати, якщо перетворитися в пару Crocs, але що, якщо Nike стане модним лейблом класу люкс? Арт-директор і графічний дизайнер Давид Перелла виконав неймовірну роботу, представивши гіганта спортивного одягу розкішним брендом для якого характерні піджаки, сумки в стилі Dior Saddle, сонцезахисні окуляри, туфлі на підборах і лофери.