Про це пише видання Hypebeast.
Логотип Nike Swoosh органічно вписаний в дизайн кожного виробу.
Наприклад, лацкани піджака повторюють форму логотипу Nike, а гудзики прикрашені мініатюрними свушами.
Для сумки Dior Saddle використовується форма квасолі, щоб вписати логотип Swoosh в її дизайн.
З пари Air Zoom Spiridon Cage 2 дизайнер зробив туфлі на підборах.
Пара розкішних шкіряних лоферів з сріблястим логотипом Nike Swoosh спереду.
Дві пари сонцезахисних окулярів, одна з лінзами у формі логотипу Swoosh, а інша з дужками, як логотип.
Шарф:
Подивитися колекцію Переллі можна в його Instagram-акаунті.
- Компанія Nike випустила рекламний ролик, який повністю зроблений з архівних відео.