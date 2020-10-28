Про це пише видання Hypebeast.

Логотип Nike Swoosh органічно вписаний в дизайн кожного виробу.

Наприклад, лацкани піджака повторюють форму логотипу Nike, а гудзики прикрашені мініатюрними свушами.

Для сумки Dior Saddle використовується форма квасолі, щоб вписати логотип Swoosh в її дизайн.

З пари Air Zoom Spiridon Cage 2 дизайнер зробив туфлі на підборах.

Пара розкішних шкіряних лоферів з сріблястим логотипом Nike Swoosh спереду.

Дві пари сонцезахисних окулярів, одна з лінзами у формі логотипу Swoosh, а інша з дужками, як логотип.

Шарф:

Подивитися колекцію Переллі можна в його Instagram-акаунті.