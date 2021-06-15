Американська актриса і кантрі-співачка Яна Крамер продала свою обручку, щоб зробити ремонт в будинку на тлі розриву з Майком Коссеном.

Про це повідомляє журнал People.

“Я переробила майже весь свій будинок … Я продала свою обручку, і цими грошима від обручки заплатила за меблі та нові доповнення до будинку”, – зазначила Крамер.

“Я міркувала. Я подумала, що збираюся продати цю обручку, а потім, можливо, куплю собі що-небудь. [Але] я сказала: “Чесно кажучи, що зробить мене найщасливішою, так це мати нову енергію в будинку”. Я взяла ці гроші і віддала їх [дизайнерам інтер’єрів]”, – додала вона.

Співачка також розповіла, що вона відчувала, що їй потрібно переробити свій будинок, щоб створити простір, не заповнений спогадами про її шлюб.

“Це був наш будинок, і ми створили тут спогади. Мені потрібно було створити новий простір, який був би схожий на мене. Зараз робочі фарбують мою барну кімнату. Я збираюся зробити її дійсно крутою, такий собі, дівчачий винний бар”, – розповіла Яна.

Крамер подала на розлучення з Коссеном в квітні, пославшись на “неналежну сімейну поведінку, непримиренні розбіжності і подружню зраду”.

Також в позові вона попросила суд залишити в силі угоду, згідно з якою, вона має основну опіку над дворічним сином Джейсом Джозефом і п’ятирічною дочкою Джолі Рей.