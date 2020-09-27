Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Поліція почала розслідування і підозрює, що мати двох дітей наклала на себе руки.
Знайшов тіло її чоловік-актор Тайкі Накабаяші в їхньому будинку в районі Сібуя.
Юко Такеуті була відомою актрисою в Японії, знялася в багатьох фільмах і серіалах. Серед відомих стрічок: “Дзвінок”, “1 778 історій про мене і мою дружину”, “Любов в райдужному сяйві”.
У 2018 році вийшов серіал HBO “Міс Шерлок”, в якому Такеуті зіграла головну роль. Серіал транслювався в декількох країнах, включаючи США.
Вона також три роки поспіль, з 2004 по 2007 рік, ставала кращою актрисою на церемонії вручення нагороди Японської академії.
Хоча самогубство Такеучі не доведено, останнім часом з собою покінчили кілька відомих японців, включаючи актрису Сей Ашин на початку цього місяця, актора Харумі Міура в липні і зірку рестлінга Хану Кімуру в травні.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Японії один з найвищих рівнів самогубств у світі, хоча показники знизилися з моменту введення профілактичних заходів у 2015 році.
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