Відома японська акторка Юко Такеуті була знайдена мертвою у своєму будинку в Токіо. Їй було 40 років.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Поліція почала розслідування і підозрює, що мати двох дітей наклала на себе руки.

Знайшов тіло її чоловік-актор Тайкі Накабаяші в їхньому будинку в районі Сібуя.

Юко Такеуті була відомою актрисою в Японії, знялася в багатьох фільмах і серіалах. Серед відомих стрічок: “Дзвінок”, “1 778 історій про мене і мою дружину”, “Любов в райдужному сяйві”.

У 2018 році вийшов серіал HBO “Міс Шерлок”, в якому Такеуті зіграла головну роль. Серіал транслювався в декількох країнах, включаючи США.

Вона також три роки поспіль, з 2004 по 2007 рік, ставала кращою актрисою на церемонії вручення нагороди Японської академії.

Хоча самогубство Такеучі не доведено, останнім часом з собою покінчили кілька відомих японців, включаючи актрису Сей Ашин на початку цього місяця, актора Харумі Міура в липні і зірку рестлінга Хану Кімуру в травні.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Японії один з найвищих рівнів самогубств у світі, хоча показники знизилися з моменту введення профілактичних заходів у 2015 році.