В Японії чоловіки покоління Z (1997-2010 рр.) Витрачають на засоби для макіяж на 20% більше.

Про це пише видання Business of Fashion.

Зростання ринку чоловічої косметики в Японії пояснюється впливом пандемії, тому що люди частіше використовують відеодзвінки, онлайн-конференції тощо.

Як повідомляє видання Nikkei Asia, чоловіче населення країни, яке народилося наприкінці 1990-х років або пізніше, витрачає на косметику приблизно на 20% у місяць більше, ніж решта населення Японії.

За даними компанії Intage, незважаючи на те, що ринок косметики Японії скоротився на 11% у 2020 році, ринок чоловічої косметики виріс на 4% – до 37,3 мільярда ієн (341 млн доларів).

У міру того як бренди пропонують більш гендерно-нейтральну продукцію і все більше моделей і інфлуенсерів, блогерів рекламують косметичні бренди, молоді споживачі стають першими послідовниками такої продукції.

За даними інтернет-видання Hot Pepper Beauty Academy, японські чоловіки у віці від 15 до 19 років витрачають 5 607 ієн (51,3 долара) на місяць на базову косметику; ті, кому за 20, витрачають 5410 ієн (49,5 доларів).

Опитування, проведене сайтом, показало, що витрати на макіяж серед першої когорти були приблизно на 40 % вищі, ніж у середньому для чоловіків різного віку.