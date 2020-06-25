Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Андроїд Еріка виконає головну роль в науково-фантастичному фільмі “b”, ставши першим роботом, що зіграв в кіно.

Фільм “b” розповість про вченого, який розробив програму для створення ідеальної людської ДНК. Усвідомивши небезпеку, яку несуть його дослідження, вчений допоможе своєму творінню — штучній жінці, роль якої виконає Еріка, втекти.

Ця стрічка — спільний проєкт бельгійської студії Happy Moon Productions та американських компаній Ten Ten Global Media та Bondit Capital Media. Бюджет фільму — $ 70 млн. Хто стане режисером стрічки ще невідомо, проте продюсери вже відзняли деякі сцени з Ерікою в 2019 році. Зйомки буде продовжено в Європі влітку 2021 року.

Для того, щоб Еріка змогла зіграти у фільмі, творці навчили андроїда акторській майстерності, обговорювати емоції та краще контролювати рухи.

Що відомо про Еріку?

Еріка була створена японським вченим Хіросі Ішіґуро в 2015 році. Як зазначено на сайті лабораторії Ішіґуро, Еріка розроблялася як дослідницька платформа для створення автономного робота, що розмовляє.

Завданням учених є навчити Еріку взаємодіяти з людьми за допомогою технологій розпізнавання голосу, відстеження та генерування рухів.

У Еріки нейтральне жіноче обличчя та синтезований голос. Зріст Еріки — 166 см. Вона вміє виконувати 44 рухи шиєю, руками, талією, а також змінювати вираз обличчя і показувати деякі жести.

Ішіґуро періодично публікує в Мережі відео, що демонструють роботу андроїда.