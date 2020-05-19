Відповідні фото опубліковані в Instagram-акаунті модного дому.

Під час пандемії дизайнери зі всього світу активізувалися та почали створювати унікальні маски для обличчя різноманітних кольорів, фактур і стилів. Модний дім Jean Paul Gaultier не став винятком.

Напередодні креативна команда модного будинку представила свої версії захисних масок, створених спеціально для проєкту французького журналу Gala — The Mask. В капсульну колекцію увійшли 9 моделей.

Всі маски виконані з різних матеріалів та схожі за стилем на наряди з культових колекцій дизайнера.

В описі до постів Jean Paul Gaultier запропонували перетворити “шматок повсякденного життя” на витвір мистецтва.

Колекцію супроводжує гасло: “Захисти себе, створи себе”.