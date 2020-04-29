Мер Києва Віталій Кличко показав, як за допомогою підручних засобів можна підтримувати себе в хорошій фізичній формі під час карантину.

Мотиваційне відео мер опублікував уFacebook.

“Карантин, звичайно, втомив. І відсутністю повноцінних тренувань, зокрема. Але розім’ятися можна і вдома, і на роботі, і з різним підручним знаряддям”, – сказав Віталій Кличко.

У 35-секундному ролику можна побачити, як мер хвацько стрибає на електричному подовжувачі замість скакалки, боксує, віджимається на кулаках, а в кінці демонструє мініатюрний пояс чемпіона за версією WBC.

Тренуйся, де можеш Друзі! Карантин, звичайно, втомив. І відсутністю повноцінних тренувань, зокрема. Але розім’ятися можна і вдома, і на роботі, і з різним підручним “знаряддям”:-))) Тримаймося, щоб перший етап послаблення обмежень настав якнайшвидше! Опубліковано Віталієм Кличком Вівторок, 28 квітня 2020 р.