Мотиваційне відео мер опублікував уFacebook.
“Карантин, звичайно, втомив. І відсутністю повноцінних тренувань, зокрема. Але розім’ятися можна і вдома, і на роботі, і з різним підручним знаряддям”, – сказав Віталій Кличко.
У 35-секундному ролику можна побачити, як мер хвацько стрибає на електричному подовжувачі замість скакалки, боксує, віджимається на кулаках, а в кінці демонструє мініатюрний пояс чемпіона за версією WBC.
Друзі! Карантин, звичайно, втомив. І відсутністю повноцінних тренувань, зокрема. Але розім’ятися можна і вдома, і на роботі, і з різним підручним “знаряддям”:-)))
Тримаймося, щоб перший етап послаблення обмежень настав якнайшвидше!
Опубліковано Віталієм Кличком Вівторок, 28 квітня 2020 р.
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