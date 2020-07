Про це повідомляють #Букви.

Кілька днів тому в соцмережі Twitter з’явився хештег #BadDisneyMovieEndings, під яким користувачі публікують свої варіанти сумних і місцями моторошних кінцівок фільмів до мультфільмів та фільмів студії Disney.

Ймовірно, новий тренд з’явився під час обговорення реальних кінцівок фільмів Disney. Користувачі вирішили подумати про альтернативні кінцівки відомих історій, і це переросло в змагання зі створення найжорстокішого та найстрашнішого фіналу.

Згадували і вбивства, і психічні розлади, і сатанізм. Дісталося як старим проєктам студії, так і тим, що вийшли протягом останніх років:

“Шрам насправді батько Сімби”.

#BadDisneyMovieEndings The Lion King Scar is actually Simba's father. pic.twitter.com/oMkfzQhAdP

“Шрам вбив Сімбу”.

“Ельза відвовідальна за айзберг для “Титаніка”.

Elsa was responsible for the iceberg for the Titanic. pic.twitter.com/sUMmz7hRJb

“Круелла (також зустрічається переклад Стервелла — ред.) де Віль насправді отримала пальто з далматинців…”.

Cruella de Vil Actually Does Get That Dalmatian Coat.. #BadDisneyMovieEndings pic.twitter.com/M59Uhc6B4s

“Піноккіо не став справжнім хлопчиком і помер”.

Pinocchio doesn't become a real boy and dies. pic.twitter.com/jnDFcNfRWS

“Крістофер Робін став вбивцею”.

“Бу проводить двадцять років на терапії, тому що вона вважає, що в її шафі є справжні монстри”.

Boo spends twenty years in therapy because she believes there are real monsters in her closet #BadDisneyMovieEndings pic.twitter.com/xuBO30EKV1

“У Белль діагностували стокгольмський синдром”.

Belle is diagnosed with Stockholm Syndrome. pic.twitter.com/XWyKgb9UVK

Багато жартували про те, якою могла б бути доля Немо з “В пошуках Немо”:

“Знайшов Немо… з соусом тар-тар”.

“Знайшов Немо та чіпси”.

“Немо з’їла акула”.

#BadDisneyMovieEndings Nemo was eaten by a shark. pic.twitter.com/3vChKgB5C0

“Принц Білосніжки відправляється до в’язниці, коли дізнається, що їй лише 14 років”.

#BadDisneyMovieEndings Snow White’s prince goes to jail when they find out she’s only 14 pic.twitter.com/lQOi4kVYha

“Нотр-Дам опиняється у вогні, а Квазімодо — бездомним… занадто рано?”

#BadDisneyMovieEndings Notredame ends up in flames and Qauzi modo winds up homeless …too soon? pic.twitter.com/bVcYjuy29b

“Мері Поппінс скоює вбивство”.

“Аладдін показує Жасмин “абсолютно новий світ”, коли він приводить її в свою ігрову кімнату, на яку його надихнув Крістіан Грей (відсилка до “50 відтінків сірого” — ред.)”.

Aladdin shows Jasmine a 'whole new world' when he brings her to his playroom, which was inspired by Christian Grey#BadDisneyMovieEndings pic.twitter.com/VZYzrHoOYY

