Про це йдеться в ролику блогера, опублікованому в YouTube.

Блогеру відповіли Дрейк, Тревіс Скотт, DaBaby, Tekashi69 та інші. Відгукнувся й Емінем, який представив цілий список “найкращих реперів”.

Варто відзначити, що Емінем (Маршалл Метерс) не відповів на повідомлення блогера в Instagram, але наступного дня відповів під відео в Twitter.

“Особисто для мене, не в якомусь певному порядку … Рівні шанси у [Lil] Wayne, 2Pac, Royce [da 5’9 “], Jay-Z, Redman, Treach, [Kool G] Rap, Biggie [Smalls] і Kxng Crooked … Плюс Redman, LL [Cool J], Nas, Джойнер [Лукас], Кендрік [Ламар], [J.] Cole, Andre [3000], Rakim і [Big Daddy] Kane …”

Варто зазначити, що користувачі були дуже здивовані, побачивши коментар Емінема під твітом No Life Shaq. Багато хто почав писати, що саме Емінем найвидатніший репер.

“Як сказав Шак, якби Ем був чорним, це навіть не було б питанням”.

А деякі почали обговорювати список Емінема:

“Джойнер дуже талановитий і створює неймовірну музику, але я не думаю, що він один з найвидатніших [реперів] усіх часів”

“Прибери Джойнер, J.Colе, і буде перемога”

“Емінем щойно [чорт забирай] назвав Джойнер і J.Cole двома найвидатнішими реперами усіх часів. Все, що я можу сказати – лол”