Відповідні дописи акторка опублікувала в Twitter.

Як повідомлялося раніше, британську письменницю, авторку книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг звинуватили в трансфобії і расизмі. Це сталося після того, як письменниця пожартувала над формулюванням “люди, які менструюють”, саркастично переписавши слово “жінки” кілька разів. Виконавець головної ролі в кіносазі про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф вступив в полеміку з письменницею.

Уотсон також відреагувала на скандал, заявивши, що “трансперсони є тими, ким вони себе називають, і вони заслуговують на те, щоб прожити своє життя, не стикаючись з постійними допитами або повідомленнями про те, що вони не ті, ким себе називають”.

Уотсон висловила транс-персонам слова підтримки. Також актриса повідомила, що жертвує кошти фонду Mama Cash і організації Mermaids, які надають допомогу транс-персонам різного віку.