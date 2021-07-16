Українські співачки Jerry Heil (Яна Шемаєва) та Анна Трінчер посварилися через злиті в Instagram-історіях скриншоти листування з відвертими фото. Завершилася сварка публікацією спільної пісні.

Про це повідомляють #Букви.

Днями українська співачка Jerry Heil опублікувала в історіях скріншот листування з Анною Трінчер.

На скріншоті можна побачити, як Аня радиться з Яною щодо того, чи варто публікувати відверті знімки.

Шемаєвій фото не сподобалися. Після цього співачки обмінялися голосовими повідомленнями, наприкінці Трінчер іронічно подякувала.

Трінчер опублікувала в історіях відео,в якому ділиться своїм обуренням щодо інциденту.

З метою помститися Трінчер опублікувала в соцмережі інший скріншот із листуванням. Цього разу на відвертих фото була вже Яна.

Шемаєва пояснила в Instagram, що не відреагувала на те, що сталося, одразу, бо була на фільмуванні. Вона попросила Трінчер “не кіпішувати” і пообіцяла видалити скріншот листування, який, за її словами, був опублікований випадково.

З’ясовування стосунків тривало. Трінчер перепросила за те, що зірвалася та опублікувала листування з Шемаєвою, але зазначила, що не розуміє, навіщо та зробила скріншот листування з фотографіями, який потім випадково був опублікований в історіях.

Обидві виконавиці беруть участь у шоу “Співають всі” як членкині жюрі. Під час фільмування шоу Трінчер підійшла до колеги та вилила за пазуху склянку з водою.

Помирила співачок Наталія Могилевська — просто на знімальному майданчику.

15 липня в Мережу було злито спільний трек виконавиць “Плакса”. Це перша дуетна робота співачок. Після розповідає про проблеми закоханої пари Тані й Дані.

Хто саме опублікував цей трек за день до його офіційного релізу — невідомо. Jerry Heil звернулася до цієї людини через історії та попросила пояснити свій вчинок.

16 липня офіційний реліз треку відбувся — попри сварку між співачками та його викладення в Мережу.

Шемаєва зазначила, що він би “вийшов, хай там що”. Трінчер відсилала до скандалу, презентуючи нову пісню, не стала.