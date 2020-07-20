Відео співачка опублікувала на своєму YouTube-каналі.

Це перша російськомовна пісня у творчості артистки. У новій пісні артистка розповіла про свою залежність від Instagram.

У ній Jerry згадала російських блогерш Настю Івлєєву і Ольгу Бузову, а також висміяла залежність від соціальних мереж тих, хто живе у віртуальному, фейковому світі.

Варто відзначити, що більшості шанувальникам Jerry Heil не сподобалася нова робота артистки. Більшість її розкритикували.

“Російськомовна Джеррі помре для мене. Неприємно здивований”, “Спочатку виступала на дн. Гордона, а тепер ще й російською заспівала”, “Вирішила добити себе після Євробачення … ну що ж, прощай”, “На* я я це взагалі відкривав ??? “, “Невже російський ринок настільки вабить що ви готові втратити багато своїх шанувальників з України?! прикро, дуже прикро … “,” Суцільне розчарування “,” Зачекайте, зачекайте! Я щось не зовсім зрозуміла. Хто ті всі, кого перерахували в пісні? Кого популяризує українська співачка? Чому українцям повинен бути цікавий російський шоу-бізнес? Але, Джеррі, ну що за сидіння на двох стільцях? Ми повинні популяризувати український контент, намагаємося очистити інфопростір. Наших солдатів вбиває не просто “та сторона”; рос. зірки підтримують російську агресію, а ти їм реверанси робиш. Сумне видовище”, “Дно. Врятує тільки публічне вибачення”, “Яскрава неординарна українська співачка перетворилася в звичайне московське гі*но”.