Зйомки сольного серіалу про Обі-Вана Кенобі розпочнуться вже в кінці весни в Лос-Анджелесі.

Про це розповів виконавець головної ролі Юен Макгрегор, повідомляє Gamesradar.

За його словами, він з великим задоволенням повернеться до ролі Обі-Вана.

“Було б здорово знову [зіграти Обі-Вана]. Я робив це востаннє в 2003 році, і це було так давно. Думаю, ідея зробити це знову більш захоплююча, ніж була тоді. Я дуже радий можливості зіграти його знову”, – сказав актор.

Макгрегор також вказав на сильний стрибок в технологіях, який стався за майже 20 років – від хромакея в “Помсті ситхів” до технології Stagecraft в “Мандалорці”.

Крім того, він додав, що зйомки серіалу почнуться вже цієї весни.

“Ми починаємо знімати його в кінці весни і збираємося зняти його тут, в Лос-Анджелесі. Це так забавно, щотижня з’являється новий звіт … ми повинні були знімати серіал в Бостоні, але ні, тепер це буде в Лос-Анджелесі”, – резюмував він.