Про це повідомляє видання Deadline.

Крім МакГрегора у фільмі знімуться Сем Хьюен і Марк Стронг.

Сценаристом став Шелдон Тернер – він взяв за основу роман британського письменника Джеффрі Арчера “Дорогами слави”.

Фільм розповість про історію, що сталася в 1921 році, коли гора Еверест ще залишалася ніким не пройденою. Головним героєм історії стане Меллорі (Юен МакГрегор), якого для походу вибрав Артур Хинкс (Марк Стронг), член Королівського географічного товариства.

Перша англійська експедиція на Еверест в 1921 році зіткнулася з неймовірними організаційними труднощами. При цьому їм вдалося виконати величезний обсяг роботи, вивчити підходи до вершини.

У 1922 роки провели детальну розвідку і визначили маршрут, стратегію і тактику сходження. Були зроблені перші спроби штурму. У фіналі експедиції семеро носіїв загинули у страшній лавині на схилах Північного Сідла.

Експедиція 1924 року стала найважливішою в історії Евересту на той момент – завдяки їй гора стала відомою.

Продюсерами стрічки стануть Дженніфер Клейн і Лайман. За візуальну складову відповідатимуть оператор Мартін Рує і художник-постановник Олівер Шолл. Музику напише Т-Боун Бернет. Знімання стартує у січні 2022 року і пройде у Великій Британії та Італії.