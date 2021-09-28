К’яра Ферраньї прогулялася вулицями Парижа у прозорій водолазці, – фото

Популярна італійська блогерка та дизайнерка К'яра Ферраньї прогулялася людними вулицями Парижа у прозорій водолазці із масивними позолоченими прикрасами.

Світлини з’явилися в Instagram інфлюенсерки.

У Париж Ферраньї прилетіла на Тиждень моди, який стартував вчора, 27 вересня.

Італійка приміряла чорний аутфіт від бренду Schiaparelli, який заснувала модельєрка Ельза Скіапареллі – найбільша суперниця Коко Шанель.

Блогерка одягнула темно-сірі штани з високою посадкою та золотистими ґудзиками, які доповнила чорними лоферами на масивній підошві. Також Ферраньї вдягнула прозору водолазку з чорної сітки на оголене тіло. Ореоли грудей блогерка прикрила золотистою фурнітурою.

Свій лук К’яра доповнила чорною шкіряною курткою із масивними брошками у вигляді губ та вуха. Блогерка також обрала чорну сумку із золотистою фурнітурою, сонцезахисні окуляри та сріблястий ланцюжок на шиї. Зірка зав’язала волосся у хвіст та розпустила передні пасма.