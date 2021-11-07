Популярна італійська блогерка та дизайнерка К'яра Ферраньї анонсувала свою першу колекцію косметики.

Про це вона повідомила в Instagram.

Зазначається, що колекція косметики К’яри Ферраньї буде ексклюзивно доступною в мережі магазинів Douglas. Вони знаходяться в Італії, Іспанії та Португалії. Крім того, покупці зможуть замовити косметику в інтернет-магазинах мережі й бренду блогерки.

Інфлюенсерка презентувала свою декоративну косметику у фірмовому рожевому пакуванні та логотипом бренду Chiara Ferragni – блакитних очей з довгими чорними віями.

До першої лінійки косметики блогерки увійшли 3 відтінки помади, туш, палетка тіней, рум’яна та гель для брів. Ціни на продукти коливатимуться від 20 євро до 49 євро.

За словами Ферраньї, товари з нової колекції з’являться на її сайті та магазинах Douglas найближчими днями.