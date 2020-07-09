Про це повідомляє Deadline.

Новий роман називатиметься “Другому гравцеві приготуватися”, він побачить світ 24 листопада.

У видавництві уточнили, що зробити попереднє замовлення можна вже зараз.

Спочатку роман вийде в Північній Америці, дати виходу в інших 58 країнах оголосять пізніше. Також повідомляється, що “Другому гравцеві приготуватися” переведуть на 37 мов.

Перша частина була опублікована в 2011 році, а в 2018 вийшов однойменний фільм Стівена Спілберга.

Події відбуваються в 2045 році – навколо хаос і злидні. Люди намагаються сховатися від насущних проблем в світі віртуальної реальності OASIS. Творець гри раптово помер, але залишив відсилання. Розгадавши його, щасливець отримає велику статок.