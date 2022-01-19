Про це повідомляє американське видання People.
На початку 2022 року, Machine Gun Kelly зробив пропозицію Меган Фокс стати його дружиною, розчулена актриса, не роздумуючи, погодилася. Крім того, музикант підніс своїй коханій каблучку за власним дизайном, наповнене змістом та символізмом.
За словами співака, це чистий, колумбійський смарагд, він був вирізаний у формі краплі у шахті, діамант був безпосередньо від дизайнера Стівена Вебстера. Концепція полягає в тому, що обручка утворена за допомогою двох прикрас, коли вони разом, вони утримуються магнітом і створюють форму серця. Смуги з обох боків насправді є шипами, якщо наречена спробує її зняти, буде боляче.
- Американський співак Колсон Бейкер, відомий як Machine Gun Kelly, відкрив показ нової чоловічої колекції осінь-зима 2022/2023 італійського бренду одягу, взуття, аксесуарів та парфумерії Dolce & Gabbana.
- Також акторка Меган Фокс та її бойфренд, репер Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly), стали героями осіннього випуску британського журналу GQ Style. Вони знялися в яскравій фотосесії та зробили спільні татуювання.
- Меган Фокс і співак Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) познайомилися та закохалися під час фільмування цієї стрічки “Північ на злаковому полі”.