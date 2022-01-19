Про це повідомляє американське видання People.

На початку 2022 року, Machine Gun Kelly зробив пропозицію Меган Фокс стати його дружиною, розчулена актриса, не роздумуючи, погодилася. Крім того, музикант підніс своїй коханій каблучку за власним дизайном, наповнене змістом та символізмом.

За словами співака, це чистий, колумбійський смарагд, він був вирізаний у формі краплі у шахті, діамант був безпосередньо від дизайнера Стівена Вебстера. Концепція полягає в тому, що обручка утворена за допомогою двох прикрас, коли вони разом, вони утримуються магнітом і створюють форму серця. Смуги з обох боків насправді є шипами, якщо наречена спробує її зняти, буде боляче.