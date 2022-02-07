Про цю звістку Кайлі Дженнер повідомила в Instagram.
Дитя народилося 2 лютого 2022 року. Кайлі Дженнер супроводила свій допис синім сердечком, тож дописувачі зробили висновок, що новонароджений – хлопчик. Молодий батько – Тревіс Скотт – опублікував шість коричневих сердечок у коментарях.
Зіркові коментатори вітали молоду маму та її дитину, серед них – модель Хейлі Бібер, сестри Кайлі Дженнер Кім і Кортні Кардашьян, мама Кріс Кардашьян та низка блогерів-мільйонників.
Це вже друге їх спільне дитя з репером Тревісом Скоттом. Першою була донька Стормі, вона народилася 1 лютого 2018 року.
- Нагадаємо, Кайлі Дженнер є однією з найвисокооплачуваніших блогерів в Instagram.
- Про свою другу вагітність бізнесвумен і модель Кайлі Дженнер оголосила у серпні 2021 року.