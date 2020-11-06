Знамениті сестри Кайлі та Кендалл Дженнер у жовтні цього року побилися та не спілкувалися впродовж місяця. Причиною конфлікту стала сукня.

Про це повідомляє видання People.

“Ми з Кайлі сильно посварилися дорогою додому з Палм-Спрінгс. Минуло дуже багато часу, і я нічого про неї не чула. Це дійсно дивно, що ми так довго не розмовляли”, – розповіла Кендалл у тизері нового випуску реаліті-шоу “Сімейство Кардашян”.

Відомо, що старша сестра Кортні Кардашян позичила Кайлі своє вбрання для однієї із вечірок. Однак це не сподобалося Кендалл, яка запланувала вдягнути саме цю сукню.

Між сестрами розпочався словесний конфлікт, який перейшов у бійку. Знаменитостей розбороняли охоронці, яких викликала Кім Кардашян. Кенделл звинуватила сестру у тому, шо вона вдарила її у шию підбором.

Та, схоже, сестри налагодили стосунки, адже декілька днів тому разом веселилися на святкуванні 25-річчя Кендалл Дженнер.