Про це повідомляє американський журнал People.

“Дуже радий оголосити, що Кайя стане частиною акторського складу “Американської історії жахів”, – оголосив виконавчий продюсер серіалу Райан Мерфі.

Кайа, в свою чергу, зазначила, що дуже схвильована цією подією.

Гербер приєднається до новачка серіалу Маколея Калкіна, а також зірок “Американської історії жахів” Сарі Полсон, Кеті Бейтс, Евану Пітерса, Біллі Лорд, Леслі Гроссман та інших.

Раніше Мерфі також поділився назвою 10-го сезону.

“Назва 10 сезону “Американської історії жахів” – “Подвійний сеанс” (Double Feature). Дві страшні історії, один сезон. Одна на морі, інша – на піску. Попереду – більше”, – повідомив він.

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