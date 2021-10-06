Кайлі Дженнер роздяглася та облилася кров’ю для нової колаборації: відео

Американська телезірка і власниця косметичного бренду Кайлі Дженнер роздяглася та облилася кров'ю для нової колаборації.

Відповідні ролик і фото вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Напередодні Кайлі опублікувала відверте відео, на якому вона вся облита кров’ю і розмазує її по своєму тілу.

“Чи можете ви вгадати, з ким ми співпрацювали в цьому році на Гелловін?” – прокоментувала ролик зірка.

Через кілька годин вона розкрила інтригу, опублікувавши своє фото в образі Фредді Крюгера.

“KYLIE і “Кошмар на вулиці В’язів”. Це мрія співпрацювати з іконою жахів!” – заявила Дженнер.

Вона також додала, що новий набір косметики її компанія випустить 12 жовтня.