Кайлі Дженнер роздяглася та облилася кров’ю для нової колаборації: відео

Відповідні ролик і фото вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті.
Напередодні Кайлі опублікувала відверте відео, на якому вона вся облита кров’ю і розмазує її по своєму тілу.
“Чи можете ви вгадати, з ким ми співпрацювали в цьому році на Гелловін?” – прокоментувала ролик зірка.
Через кілька годин вона розкрила інтригу, опублікувавши своє фото в образі Фредді Крюгера.
“KYLIE і “Кошмар на вулиці В’язів”. Це мрія співпрацювати з іконою жахів!” – заявила Дженнер.
Вона також додала, що новий набір косметики її компанія випустить 12 жовтня.
- Нещодавно Кайлі Дженнер відсвяткувала свій 24-ий день народження. #Букви розповідали, як вона досягла успіху. Детальніше – у матеріалі.