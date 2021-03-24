Модель Кайлі Дженнер розкритикували за прохання зібрати 60 тисяч доларів на операцію Самюелю Рауду, зоряному візажисту, який співпрацював з нею кілька разів. Він потрапив в аварію. На лікування збирають 120 тисяч доларів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Кошти на лікування візажиста збирають на благодійній платформі GoFundMe. Там зазначено, що він потрапив в аварію, внаслідок якої серйозно пошкодив голову. Йому зробили операцію, яку родичі не змогли оплатити. Тому вони звернулися за допомогою.

За візажиста вирішила замовити слово і сама Дженнер. Вона закликала підписників помолитися за Сема, а також зайти на Go Fund Me і пожертвувати на його лікування якомога більше грошей.

Тоді на лікування не вистачало близько 60 тисяч доларів.

Дженнер вказала, що дала 5 тисяч доларів. Її підписники розкритикували зірку, написавши, що така сума при її статках – все одно що кілька центів для середньостатистичного американця.

Після критики у свою адресу Дженнер відреагувала. Вона заявила, що потерпілий не її особистий візажист і вона не зобов’язана оплачувати його рахунки.

“Сем не мій візажист, і, на жаль, у нас більше немає особистих відносин, але я працювала з ним кілька років тому і вважаю, що він наймиліший … Я побачила повідомлення мого нинішнього візажиста і друга Аріеля про нещасний випадок з Семом і збір коштів на GoFundMe, і негайно зателефонувала Аріелю, щоб дізнатися, що трапилося з Семом”, – написала вона.

Також вона зазначила, що зробила це від щирого серця, щоб допомогти родині Сема.