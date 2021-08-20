24-річна мільярдерка Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт чекають на другу дитину. В пари вже є трирічна дочка.

Про це повідомляє видання Just Jared.

В пари росте дочка Стормі.

До цього Кайлі не раз розповідала журналістам про те, що хотіла б народити хлопчика, аби в Стормі був молодший братик. До того ж Кайлі мріє мати сім дітей.

За інформацією інсайдерів, зіркова родина в захваті від того, що вони скоро знову стануть батьками.

Додамо, що Дженнер офіційно оголосила про створення власного бренду купальників через кілька місяців після того, як зареєструвала товарний знак Kylie Swim та Kylie Swim By Kylie Jenner.