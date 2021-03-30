Оприлюднено список найбільш високооплачуваних знаменитостей, заснований на тому, скільки вони отримують за рекламний пост в Instagram.

Про це пише видання Just Jared.

Відомих досить часто просять публікувати рекламний контент.

В останньому Instagram Rich List представлені найгучніші імена в Голлівуді, і Кайлі Дженнер раніше займала перше місце в цьому списку.

Але Кайлі Дженнер тепер більше не в лідерах.

І ось список, скільки грошей знаменитості можуть брати за публікацію в Instagram:

20. Ріанна

Підписників: 93,7 млн

Вартість рекламної публікації: $ 449 тис.

19. Демо Ловато

Підписників: 101 млн

Вартість рекламної публікації: $ 445 тис.

18. Кевін Харт

Підписників: 106 млн

Вартість рекламної публікації: $ 499 тис.

17. Кортні Кардашьян

Підписників: 114 млн

Вартість рекламної публікації: $ 514 тис.

16. Майлі Сайрус

Підписників: 127 млн

Вартість рекламної публікації: $ 593 тис.

15. Хлоя Кардашьян

Підписників: 135 млн

Вартість рекламної публікації: $ 608 тис.

14. Кендалл Дженнер

Підписників: 157 млн

Вартість рекламної публікації: $ 608 тис.

13. Ніккі Мінаж

Підписників: 132 млн

Вартість рекламної публікації: $ 625 тис.

12. Дженніфер Лопес

Підписників: 147 млн

Вартість рекламної публікації: $ 663 тис.

11. Ліонель Мессі

Підписників: 193 млн

Вартість рекламної публікації: $ 695 тис.

10. футболіст Неймар

Підписників: 147 млн

Вартість рекламної публікації: $ 704 тис.

9. Тейлор Свіфт

Підписників: 152 млн

Вартість рекламної публікації: $ 722 тис.

8. Джастін Бібер

Підписників: 168 млн

Вартість рекламної публікації: $ 747 тис.

7. Бейонсе

Підписників: 170 млн

Вартість рекламної публікації: $ 770 тис.

6. Селена Гомес

Підписників: 218 млн

Вартість рекламної публікації: $ 848 тис.

5. Аріана Гранде

Підписників: 228 млн

Вартість рекламної публікації: $ 853 тис.

4. Кім Кардашьян

Підписників: 212 млн

Вартість рекламної публікації: $ 858 тис.

3. Крістіано Роналдо

Підписників: 273 млн

Вартість рекламної публікації: $ 889 тис.

2. Кайлі Дженнер

Підписників: 223 млн

Вартість рекламної публікації: $ 986 тис.

1. Дуейн “Скеля” Джонсон

Підписників: 225 млн

Вартість рекламної публікації: $ 1 015 000.