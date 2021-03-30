Про це пише видання Just Jared.
Відомих досить часто просять публікувати рекламний контент.
В останньому Instagram Rich List представлені найгучніші імена в Голлівуді, і Кайлі Дженнер раніше займала перше місце в цьому списку.
Але Кайлі Дженнер тепер більше не в лідерах.
І ось список, скільки грошей знаменитості можуть брати за публікацію в Instagram:
20. Ріанна
Підписників: 93,7 млн
Вартість рекламної публікації: $ 449 тис.
19. Демо Ловато
Підписників: 101 млн
Вартість рекламної публікації: $ 445 тис.
18. Кевін Харт
Підписників: 106 млн
Вартість рекламної публікації: $ 499 тис.
17. Кортні Кардашьян
Підписників: 114 млн
Вартість рекламної публікації: $ 514 тис.
16. Майлі Сайрус
Підписників: 127 млн
Вартість рекламної публікації: $ 593 тис.
15. Хлоя Кардашьян
Підписників: 135 млн
Вартість рекламної публікації: $ 608 тис.
14. Кендалл Дженнер
Підписників: 157 млн
Вартість рекламної публікації: $ 608 тис.
13. Ніккі Мінаж
Підписників: 132 млн
Вартість рекламної публікації: $ 625 тис.
12. Дженніфер Лопес
Підписників: 147 млн
Вартість рекламної публікації: $ 663 тис.
11. Ліонель Мессі
Підписників: 193 млн
Вартість рекламної публікації: $ 695 тис.
10. футболіст Неймар
Підписників: 147 млн
Вартість рекламної публікації: $ 704 тис.
9. Тейлор Свіфт
Підписників: 152 млн
Вартість рекламної публікації: $ 722 тис.
8. Джастін Бібер
Підписників: 168 млн
Вартість рекламної публікації: $ 747 тис.
7. Бейонсе
Підписників: 170 млн
Вартість рекламної публікації: $ 770 тис.
6. Селена Гомес
Підписників: 218 млн
Вартість рекламної публікації: $ 848 тис.
5. Аріана Гранде
Підписників: 228 млн
Вартість рекламної публікації: $ 853 тис.
4. Кім Кардашьян
Підписників: 212 млн
Вартість рекламної публікації: $ 858 тис.
3. Крістіано Роналдо
Підписників: 273 млн
Вартість рекламної публікації: $ 889 тис.
2. Кайлі Дженнер
Підписників: 223 млн
Вартість рекламної публікації: $ 986 тис.
1. Дуейн “Скеля” Джонсон
Підписників: 225 млн
Вартість рекламної публікації: $ 1 015 000.