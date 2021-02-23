Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Так, Кайлі опублікувала дві фотографії нового цуценя з простим підписом “Кевін”.

На першому знімку Кевін, біло-сіре щеня з висячими вухами, стоїть і дивиться в камеру щенячим поглядом. На іншій фотографії його тримають на руках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Новий друг поповнив велику сім’ю тварин Кайлі, яка, за останніми підрахунками People, включає десять інших тварин: кролика, курку і вісім собак.