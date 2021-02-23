Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.
Так, Кайлі опублікувала дві фотографії нового цуценя з простим підписом “Кевін”.
На першому знімку Кевін, біло-сіре щеня з висячими вухами, стоїть і дивиться в камеру щенячим поглядом. На іншій фотографії його тримають на руках.
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Новий друг поповнив велику сім’ю тварин Кайлі, яка, за останніми підрахунками People, включає десять інших тварин: кролика, курку і вісім собак.
- Модель Кайлі Дженнер знялася для обкладинки журналу Vogue Czechoslovakia разом зі своєю 2-річною дочкою Стормі Вебстер.