Про це повідомляє TMZ.
Цього разу Кайлі і Тревіса разом з їх дочкою Стормі помітили в “найщасливішому місці на землі” – Діснейленді. Зокрема, у вівторок сімейство відвідало атракціон за Алісою в країні чудес.
Кайлі, Тревіс і Стормі, мабуть, були в парку розваг з кількома друзями Стормі – можливо, деякими з її кузенів.
Цікаво, що їх охоронець не перешкоджав шанувальникам зоряної пари, які їх фотографували.
Незважаючи на те, що прогулянка по Діснейленду не є чимось новим для Кайлі і Тревіса – навіть коли вони розлучилися – цей візит здається іншим, і тільки підігріває недавні чутки, що вони знову разом.
- Раніше Кайлі Дженнер подолала сотні кілометрів, щоб відвідати вечірку з нагоди дня народження репера Тревіса Скотта – її колишнього хлопця та батька її дитини.