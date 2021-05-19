Незважаючи на те, що Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт розлучилися майже два роки тому, вони продовжують проводити час разом, чим регулярно підігрівають чутки про возз'єднання.

Про це повідомляє TMZ.

Цього разу Кайлі і Тревіса разом з їх дочкою Стормі помітили в “найщасливішому місці на землі” – Діснейленді. Зокрема, у вівторок сімейство відвідало атракціон за Алісою в країні чудес.

Кайлі, Тревіс і Стормі, мабуть, були в парку розваг з кількома друзями Стормі – можливо, деякими з її кузенів.

Цікаво, що їх охоронець не перешкоджав шанувальникам зоряної пари, які їх фотографували.

Незважаючи на те, що прогулянка по Діснейленду не є чимось новим для Кайлі і Тревіса – навіть коли вони розлучилися – цей візит здається іншим, і тільки підігріває недавні чутки, що вони знову разом.