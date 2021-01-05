Сестри Дженнер відправилися в скелясті гори Колорадо (США), щоб зустріти новий рік в шикарному особняку покататися на сноуборді.

Про це повідомляє TMZ.

Кайлі, Кендалл, Кріс, Корі, юна Стормі Вебстер – дочка Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта, а також деякі інші їхні приятелі відправилися на зимові канікули в Аспен (США, штат Колорадо) покататися на сноуборді і пожити в розкішному орендованому будинку за 450 тисяч доларів на місяць.

Чотириповерховий особняк площею понад 20000 квадратних футів обладнаний 7 спальнями, 9 ванними кімнатами, масивної терасою, патіо, каміном, домашнім кінотеатром, басейном і спа, боулінгом і гаражем на 4 машини. Будинок абсолютно новий, так як був зданий в експлуатацію тільки в 2020 році.

Кайлі і Кендалл публікували знімки будинку зсередини: довгі світлі коридори, величезні кімнати, скляні та багаторівневі підлоги, приголомшливі види на гори з вікон.

Особняк знаходиться на краю гори, в двох кроках від курорту, тому вся компанія, включаючи маленьку Стормі встала на сноуборди.

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