Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Як відомо, сьогодні, 2 липня, Верховна Рада України продовжила розглядати поправки до законопроєкту про гральний бізнес.
Під час засідання нардеп від “Слуги народу” Юрій Корявченков, відомий як актор “Юзик” з “Кварталу 95”, ласував шоколадним батончиком.
Для перекусу в робочий час нардеп обрав шоколадний батончик з карамеллю від кондитерської компанії Roshen.
- 30 червня в Верховній Раді України розглядали поправки до законопроєкту про гральний бізнес. При цьому нардепи були зайняті не лише законотворчою діяльністю. Депутати від “Слуги народу” обговорювали “алкопаті”, а народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Чорний вирішив поласувати бичками просто в залі засідань ВР.