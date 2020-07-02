Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як відомо, сьогодні, 2 липня, Верховна Рада України продовжила розглядати поправки до законопроєкту про гральний бізнес.

Під час засідання нардеп від “Слуги народу” Юрій Корявченков, відомий як актор “Юзик” з “Кварталу 95”, ласував шоколадним батончиком.

Фото: Богдан Бортаков

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Для перекусу в робочий час нардеп обрав шоколадний батончик з карамеллю від кондитерської компанії Roshen.