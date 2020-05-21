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Як українські політики святкують День вишиванки: фото

Сьогодні, 21 травня, українські політики святкують День вишиванки.

Четвер, 21 травня 2020, 15:38

#Букви  подивилися, які образи у вишиванках вони публікують в соцмережах.

Президент Володимир Зеленський опублікував селфі зі своєю дружиною Оленою.

П’ятий президент Петро Порошенко зазначив, що вишиванка – це унікальний дрес-код українців.

“Вишиванка — це унікальний дрес-код українця. Данина традиції і історії, і у той же час — сучасне і завжди актуальне вбрання”, – написав Порошенко.

“Похвалюся:) В моїй колекції є традиційні, старі, сучасні, сорочки, сукні. Всі вони додають настрою, пасують під джинси , можуть бути урочистими чи повсякденними, доречні в свято і в будні, й відразу роблять день атмосферно особливим”, – зазначила народна депутатка від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко.

Мер Києва Віталій Кличко зняв коротке відео: “Давайте шанувати свої традиції, свою культуру, своє – українське. І показувати, що ми – гідні українці. Показувати своїми справами і своєю любов’ю до рідного міста, до України”.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців об’єднуватися: “Від Північної Америки до Антарктиди українці сьогодні вдягають вишиванки, щоб показати світу нашу згуртованість, щоб показати нашу гордість за те, ким ми є”.

“Сьогодні той день, коли стрічка фейсбуку стає неймовірно красивою. #деньВишиванки, нашого генетичного коду”, – лидер “Голосу” Святослав Вакарчук.

“Сьогодні я вдягаю вишиванку і знаю, що ми переживемо й здолаємо будь-яку скруту, будь-яку пандемію, будь-які негаразди… Так вона дає мені відчувати життя…” – написала лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко.

Посольство Великої Британії в Україні також опублікувало фотографії своїх співробітників у вишиванках: “Посольство Великої Британії, попри карантин, з радістю приєднується до цьогорічного свята. Багато наших колег і колежанок із нетерпінням чекають на цей день, аби показати свою вишиту сорочку чи сукню”.

Народний депутат від “Слуги народу” і спортсмен Жан Беленюк:

 У День вишиванки українські зірки шоу-бізнесу також вирішили похизуватися своїми вишиванками.

Раніше #Букви розповідали про історію української вишиванки, про те, що вона символізує.

  • Українські полярники з антарктичної станції “Академік Вернадський” записали привітання до Дня вишиванки.

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