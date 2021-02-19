Український реп-гурт Kalush випустив дебютний альбом “HOTIN”, а також презентував новий трек “Не забуду”.

Про це повідомляють #Букви.

Дебютний альбом тріо містить 14 композицій. Серед них – хіти “Не маринуй”, “Гори”, “Зорі”. Деякі композиції альбому гурт вже презентував раніше.

Альбом доступний для прослуховування на цифрових платформах Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer.

Одночасно із випуском альбому гурт презентував новий трек “Не забуду”. Ця композиція присвячена екскоханій засновника гурту Олега Псюка.