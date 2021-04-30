Про це повідомляє журнал People.
Крім фігури Гарріс, яка в даний час створюється скульптором Вікі Грантом, буде виставлена і фігура президента США Джо Байдена.
“Для мене велика честь ліпити Камалу Гарріс. Я відчуваю, що найбільш важливими рисами Камали Гарріс, які потрібно правильно зрозуміти, є не тільки її мила, тепла і привітна посмішка, але і її очі”, – сказав Грант.
На фігурах будуть репліки нарядів, які Байден і Гарріс наділи на інавгурацію 20 січня. Фігура Гарріс буде доповнена золотими і перловими прикрасами.
Музей мадам Тюссо повідомив, що на створення голів пішло шість тижнів, а на створення повних фігур потрібно від чотирьох до шести місяців.
Очікується, що після завершення вони будуть розміщені в “Овальному кабінеті” музею, де представлені фігури колишніх президентів Барака Обами, Дональда Трампа і багатьох інших.
- Віцепрезидентка США Камала Гарріс вважає, що Америка – не расистська країна, однак, якщо вивчити історію питання, то стане зрозуміло, що терористичні загрози всередині країни ініціюють прихильники “домінування білої раси”.