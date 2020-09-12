Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

“Ось і наш дім не оминув COVID-19. Скажу відверто: раніше я ставилася до ситуації навколо вірусу досить скептично, але дотримувалася всіх норм карантину. Спочатку з’явилося багато випадків серед друзів моїх друзів, трохи пізніше стали хворіти вже друзі, тепер [захворіла ] і наша сім’я”, – написала артистка.

Камалія підкреслила, що небезпека захворювання полягає в тому, що його спершу сприймають як застуду, і далі інфікуючи оточення.

Справжнє ім’я Камалії – Наталія Шмаренкова, у заміжжі – Захур. Її чоловік – бізнесмен Мохаммад Захур. Пара виховує двох дочок – Мірабеллу й Арабеллу (2013).