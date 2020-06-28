Настя Каменських привітала свого чоловіка Олексія Потапенка (Потапа) з отриманням звання "Заслуженого артиста України".

Своє привітання вона написала в Instagram.

“А мого генія сьогодні (27 червня) нагородили званням “Заслужений артист України”! Вітаю тебе, моє сонечко @realpotap! Ти заслуговуєш як ніхто”, – написала Каменських.

У коментарях Потап у відповідь написав, що кохає свою дружину.

Привітала Потапа і співачка Джамала.

Нагадаємо, що у 2014 році український співак і продюсер Потап разом з Настею Каменських поїхали до Росії на вручення премії RU.TV. Там на сцені Потап зняв штани і подякував Росії за те, що вона приймає українських артистів.

Вручення премії проходило 31 травня 2014 року. Варто зазначити, що до цього моменту Росія вже анексувала Крим. Під Слов’янському йшли бої. Відбувся перший бій за Донецький аеропорт (26 травня).