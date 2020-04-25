Про це повідомив Forbes.

Через кілька місяців роздумів Каньє все ж надав свої фінансові звіти й результати зовнішньої перевірки його рахунків, які свідчать про те, що він офіційно став мільярдером.

Влітку 2019 року в журналі Forbes написали матеріал про неймовірний успіх його проєкту — випуск кросівок Yeezy. Тоді його дружина, Кім Кардаш’ян, написала в соцмережах, що пишається неймовірним успіхом свого чоловіка, а також опублікувала фото обкладинки з його фото. Але водночас сам хіп-хоп виконавець залишився незадоволений розмовою з журналістами.

“Я показав їм чек на $890 млн, а вони досі не назвали мене мільярдером”, – нагадував він протягом року про свою образу.

Щорічний рейтинг мільярдерів у Forbes опублікували у квітні. У ньому не було Каньє, оскільки він відмовився надати виданню фінансові звіти. Більш того, він звинуватив журнал в расовій дискримінації, але пізніше все ж доручив своїй команді передати документи.

Напередодні аналітики Forbes підрахували фінансовий стан Каньє Веста. Він офіційно становить $1,3 млрд.

“Всього за кілька років компанія West створила бренд, який кинув виклик Air Jordan компанії Nike за перевагу у світі кросівок. Це одна з кращих історій століття”, – зазначили у виданні.

Хіп-хоп виконавцю належить 100% Yeezy. Але, при цьому, лінія взуття прив’язана до Adidas, яка виробляє, продає та розповсюджує взуття.

Джерела Forbes повідомили, що Вест заробляє 15% роялті від продажів Yeezy від Adidas. Але з цієї суми віднімають ще деякі витрати, тому він заробляє близько 11%. Наприклад, у 2019 році Вест мав отримати 140 мільйонів доларів від продажу Yeezy.

При цьому, сам виконавець не раз заявляв, що його статки — це близько 3 мільярдів доларів. За це в журналі його назвали таким же хвальком, як і його кумира — президента США Дональда Трампа.

“У мене не мільярд. У мене 3,3 мільярда доларів, бо ніхто в Forbes не вміє рахувати”, – відреагував Вест на те, як оцінили його статки.

У Forbes відповіли, що у них є негласне “правило Трампа” – взяти те, про що говорить президент, і розділити на три. Воно діє і щодо Каньє.