Американський репер Каньє Вест, який зареєструвався кандидатом в президенти США, прифотошопив своє обличчя до державних лідерів на горі Рашмор.

Фото він розмістив в Twitter.

Гора Рашмор (Rushmore) знаходиться в гірському масиві Блек-Хіллс в штаті Південна Дакота. Вона відома тим, що на ній висічено барельєф висотою 18,6 метра, що містить скульптурні портрети чотирьох президентів США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта і Авраама Лінкольна.

Вест додав ще свій портрет.

Знімок він підписав просто: “2020”, очевидно натякаючи на те, що може стати новим американським лідером.

Що стосується портретів президентів, які висічені на скелі, то Джордж Вашингтон був обраний тому, що він привів націю до демократії, Томас Джефферсон – тому, що створив Декларацію Незалежності, Авраам Лінкольн – тому, що поклав кінець рабству в США, а Теодор Рузвельт – тому, що сприяв будівництву Панамського каналу, а також охорону держави і бізнесу.

Як відомо, вибори президента США пройдуть у листопаді 2020 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Каньє Вест вирішив відмовитися від участі у виборах президента США.