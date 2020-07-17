Фото він розмістив в Twitter.
Гора Рашмор (Rushmore) знаходиться в гірському масиві Блек-Хіллс в штаті Південна Дакота. Вона відома тим, що на ній висічено барельєф висотою 18,6 метра, що містить скульптурні портрети чотирьох президентів США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта і Авраама Лінкольна.
Вест додав ще свій портрет.
Знімок він підписав просто: “2020”, очевидно натякаючи на те, що може стати новим американським лідером.
Що стосується портретів президентів, які висічені на скелі, то Джордж Вашингтон був обраний тому, що він привів націю до демократії, Томас Джефферсон – тому, що створив Декларацію Незалежності, Авраам Лінкольн – тому, що поклав кінець рабству в США, а Теодор Рузвельт – тому, що сприяв будівництву Панамського каналу, а також охорону держави і бізнесу.
Як відомо, вибори президента США пройдуть у листопаді 2020 року.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Каньє Вест вирішив відмовитися від участі у виборах президента США.
- Каньє Вест заявив про наміри балотуватися на пост президента США.
- Американський репер Каньє Вест поділився своїми першими планами щодо того, що робитиме, якщо його оберуть президентом США. У планах – боротьба з дезодорантами, зубними пастами та іншою хімією, яка “заважає служити Господу”.
- Мільярдер, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск пообіцяв Каньє Весту “повну підтримку” на президентських виборах. Але передумав, коли більше дізнався про політичну програму репера.