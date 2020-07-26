Про це він написал у Twitter.

Виконавець повідомив, що хотів би вибачитися перед Кім за те, що виніс на публіку приватні речі. Але він не уточнив, про що саме йде мова.

“Я не прикривав тебе так, як ти прикривала мене. Кім, знаю, що зробив тобі боляче. Будь ласка, прости мене. І спасибі за те, що завжди була поруч”, – написав Вест.

У коментарях користувачі почали жартувати, що нібито Кім змусила Каньє це написати в Twitter.

“Його, напевно, приспали і Кім придбала собі його телефон”.

“Вона змусила тебе це написати!”

“Думаю, тепер ми знаємо, хто носить штани”.

Нагадаємо, 19 липня на своєму першому публічному заході з моменту оголошення себе кандидатом в президенти Каньє Вест виступив з вільним монологом, що зачіпав такі теми, як аборти, релігія і міжнародна торгівля. Під час заходу Каньє плакав, говорячи про порятунок життя їх доньки Норт.

Наступного дня Вест написав серію тривожних дописів у Twitter, які згодом були видалені. Серед іншого, він писав про те, що його дружина Кім Кардашьян намагалася разом з лікарем прилетіти з Каліфорнії (де знаходиться вся сім’я) на ранчо у Вайомінгу (де знаходиться Каньє), щоб “закрити його” через події на мітингу.

Дружина Веста розповіла, що він важко переживає втрату матері, а суспільний тиск та вимушена ізоляція підсилюють його психічний розлад.