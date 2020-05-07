Американський виконавець хіп-хопу та дизайнер Каньє Уест показав нові кросівки свого бренду Yeezy Mafia. В Мережі активно жартують над недоладним дизайном новинки.

Про це повідомляють #Букви.

У середу, 6 травня, Yeezy Mafia представили нову модель кросівок Yeezy 451 в бежевому кольорі. Цю модель Каньє Уест розробив у співпраці з дизайнером Стівеном Смітом.

Раніше Каньє з’явився в цих кросівках на Тижні моди в Парижі.

Користувачі Мережі миттєво розкритикували цю модель та створили безліч мемів про те, на що ж ці кросівки схожі.

Багатьом Yeezy 451 нагадали хінкалі, японські пельмені гьодзе та інші вироби з тіста.

Інші порівняли нехитрий дизайн кросівок з пакетами та бахилами.

Варто зазначити, що кросівки ще не надійшли в продаж. Ціна та дата старту продажів наразі невідомі.