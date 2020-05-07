Про це повідомляють #Букви.
У середу, 6 травня, Yeezy Mafia представили нову модель кросівок Yeezy 451 в бежевому кольорі. Цю модель Каньє Уест розробив у співпраці з дизайнером Стівеном Смітом.
Раніше Каньє з’явився в цих кросівках на Тижні моди в Парижі.
Користувачі Мережі миттєво розкритикували цю модель та створили безліч мемів про те, на що ж ці кросівки схожі.
Багатьом Yeezy 451 нагадали хінкалі, японські пельмені гьодзе та інші вироби з тіста.
Інші порівняли нехитрий дизайн кросівок з пакетами та бахилами.
Варто зазначити, що кросівки ще не надійшли в продаж. Ціна та дата старту продажів наразі невідомі.
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