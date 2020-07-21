Про це Каньє написав в серії твітів, повідомляє видання The Hollywood Reporter.
Видання зазначає, що у Каньє сталася публічна криза в Twitter.
Так, після недавнього “передвиборчого виступу” Каньє написав, що Кім намагалася разом з лікарем прилетіти до Вайомінгу, щоб “закрити мене з ним, як в оскароносному фільмі “Геть”, а все тому, що він плакав, коли говорив про порятунок життя своєї дочки Норт.
Він продовжив: “Всі знають, що фільм про мене”.
Під час публічного виступу Каньє розповів, що не хотів дитини і пропонував Кім зробити аборт.
У наступному твіті йдеться: “Якщо мене закриють, як Манделу, ви всі будете знати чому”. “Кріс [Дженнер] і Кім, наберіть мене зараз”.
“Клянуся Богом, мама Норт ніколи не сфотографує її для Playboy, і, о Господи, я на ранчо … прийдіть і заберіть мене”, – написав він.
В інших твітах йдеться: “Я люблю свою дружину. Моя сім’я повинна жити поруч зі мною. Це більше не залежить від E або NBC”.
Каньє також написав в Twitter: “NBC замкнув Білла Косбі”. (Можливо, мається на увазі, що американський канал NBC показав спільне інтерв’ю 27 жінок, які звинувачують одного з найпопулярніших американських коміків Білла Косбі в зґвалтуваннях, – ред.)
Незабаром Каньє видалив всі ці твіти та написав новий: “Я сконцентруюся на музиці зараз”. А потім оголосив про релізі нового альбому в п’ятницю.
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