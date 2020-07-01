Відомі репери Каньє Уест і Тревіс Скотт випустили новий кліп на сингл "Wash Us in the Blood".

Про це пише Los Angeles Times.

Кліп зняв сучасний режисер Артур Джафа.

У відео потрапили фрагменти з зображеннями Ахмауд Арбері і Бреонни Тейлор, які загинули від рук американських поліцейських, а також фрагменти з загальнонаціональних протестів проти расизму.

Кліп також містить записи з туру Каньє Уеста “Saint Pablo Tour”, виступів його госпел-хору Sunday Service і стрімів GTA V.

Трек “Wash Us in the Blood” увійде до майбутнього альбому Каньє – “God’s County”, дата виходу якого поки невідома.

Нагадаємо, раніше Каньє Уест зробив пожертву в $2 мільйони, щоб підтримати родини Джорджа Флойда, який загинув від рук поліцейських, Бреонни Тейлор, яка загинула під час поліцейського рейду, і Ахмауда Арбері, убитого двома білими чоловіками під час пробіжки.