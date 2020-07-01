Про це пише Los Angeles Times.
Кліп зняв сучасний режисер Артур Джафа.
У відео потрапили фрагменти з зображеннями Ахмауд Арбері і Бреонни Тейлор, які загинули від рук американських поліцейських, а також фрагменти з загальнонаціональних протестів проти расизму.
Кліп також містить записи з туру Каньє Уеста “Saint Pablo Tour”, виступів його госпел-хору Sunday Service і стрімів GTA V.
Трек “Wash Us in the Blood” увійде до майбутнього альбому Каньє – “God’s County”, дата виходу якого поки невідома.
Нагадаємо, раніше Каньє Уест зробив пожертву в $2 мільйони, щоб підтримати родини Джорджа Флойда, який загинув від рук поліцейських, Бреонни Тейлор, яка загинула під час поліцейського рейду, і Ахмауда Арбері, убитого двома білими чоловіками під час пробіжки.
- Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
- 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Протести тривають донині.
- Станом на 4 червня під час протестів в США вже було затримано понад 10 тисяч чоловік.