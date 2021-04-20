Covid-19 Україна

оновлено 20.04.2021 о 17:02

Всього:

1961956 (+8940)

Хворіють:

421837 (+8940)

Вилікувались:

1499752 (+12075)

Померло:

40367 (+367)

18:32 «Мені страшно їхати туди»: російський репер Моргенштерн скасовує концерти в Україні
18:24 У чилійській пустелі Атакама виявлено новий вид динозаврів
18:17 Всі асоціації-члени УЄФА засудили створення Суперліги
18:09 Netflix випустив трейлер другого сезону мультсеріалу «Любов. Смерть. Роботи»
17:54 Facebook оголосив, що в найближчий час запустить ряд аудіофункцій
17:44 СБУ затримала хакера, який пограбував американські і канадські банки
17:42 «Не політики й лідери думок»: у МОЗ розповіли, кого вакцинуватимуть залишковими дозами Pfizer
17:34 Sony випускає лімітовану серію навушників WH-1000XM4 «Silent White»
17:19 До викрадення Чауса причетні діючі співробітники держорганів України – адвокат
17:12 У СІЗО помер чоловік, який жорстоко побив та намагався зґвалтувати жінку в потязі «Київ-Маріуполь»
16:40 У грудні вийде ще один повнометражний сиквел «Абатства Даунтон»
16:28 Майже 55% українців помітили погіршення фінансового становища за роки президентства Зеленського
16:18 Каньє Вест був ініціатором розлучення з Кім Кардаш’ян
15:58 Степанов розповів, де в Україні складна ситуація з COVID-19, попри «подолання піку захворюваності»
15:56 У США літак часів Другої світової війни здійснив посадку на пляжі, заповненому людьми: відео
15:41 Він Дізель зіграє головну роль в екранізації настільної гри Rock ‘Em Sock’ Em Robots
15:28 Інцидент з українським прапором у ПАРЄ: «ЄС» обурена проявами неповаги та подвійних стандартів
15:13 У Британії проведуть пілотний концерт без режиму соціальної дистанції
15:01 Google назвав борщ «традиційною російською стравою»
14:55 Справи Майдану: суд заочно арештував ексголову МВС Захарченка та його заступника
14:37 H&M запустила нову ініціативу з безкоштовної оренди костюмів
14:27 Експерти, які читають по губах, переказали розмову принців Вільяма і Гаррі після похорону принца Філіпа
13:50 Королева Єлизавета не святкуватиме своє 95-річчя, як зазвичай
13:39 Премія MTV Movie & TV Awards 2021: оголошено список номінантів
13:23 Britcoin: Велика Британія планує створити власну криптовалюту
13:04 «Укрзалізниця» відновлює пряме залізничне сполучення між Кривим Рогом та Одесою
13:03 Куртку Росомахи Г’ю Джекмана виставлено на аукціон
12:31 Наймолодша онука принца Філіпа успадкувала знамениту карету і поні герцога

Каньє Вест був ініціатором розлучення з Кім Кардаш’ян

Американський репер та дизайнер Каньє Вест дуже роздратований, адже весь світ вважає, що Кім Кардаш’ян була ініціатором їхнього розлучення. Однак насправді крапку у стосунках поставив саме музикант.

Вівторок, 20 квітня 2021, 16:18

Про це повідомляє видання Page Six.

Інсайдер з близького оточення колишньої пари розповів, що Вест довго натякав Кардаш’ян на розлучення. Зокрема, під час президентської кампанії 2020 року усім стало зрозуміло, що зіркове подружжя на межі розриву.

За словами інсайдера, Вест неодноразово говорив з Кардаш’ян про те, що хоче піти із сім’ї, оскільки у них немає нічого спільного, крім дітей. Однак Кім довгий час намагалася врятувати шлюб.

Каньє розумів, що їхнє розлучення будуть публічно обговорювати. Тому він дозволив Кім першій подати на розлучення, щоб виглядати гідно у цій ситуації. Зараз він роздратований, що усі вважають його жертвою.

Нагадаємо, телезірка подала на розлучення з репером Каньє Вестом 19 лютого цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.

  • Кім  Кардаш’ян після нервового зриву її чоловіка і кандидата в президенти США Каньє Веста розповіла, що він страждає від біполярного розладу.
  • Також повідомлялося, що Репер Каньє Вест публічно вибачився перед своєю дружиною Кім Кардаш’ян.
  • Каньє Вест погодився з Кім Кардаш’ян, що вони повинні мати спільну опіку над своїми чотирма дітьми.
Теги: розлучення, Каньє Вест, Кім Кардаш'ян

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook