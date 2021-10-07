Бізнесвумен та модель Кім Кардаш’ян готується до прем’єри популярного американського шоу Saturday Night Live. Їй допомагає колишній чоловік - репер Каньє Вест.

Про це повідомляє американський журнал People.

Джерело з близького оточення колишнього подружжя розповіло, що Кардаш’ян дуже хвилюється з приводу підготувань до шоу.

“Вона дуже хвилюється, але у великому захваті від усього. Для неї це величезна справа. Вона дуже серйозно ставиться до шоу”, – каже джерело.

Ексчоловік зірки Каньє Вест прилетів у Нью-Йорк, щоб підтримати її. За словами джерела, Каньє дає Кім поради з приводу її виступу, вступного монологу і навіть вбрання для шоу.

“Каньє дає їй поради. Кім відчуває великий тиск. Вона хоче вразити публіку”, – додає джерело.

19 лютого Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”.

Репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він. Телезірка своєю чергою публічно розповіла про проблеми в їхньому шлюбі.

Як відомо, в шлюбі з’явилися двоє дітей — дочка Норт (майже 8 років), син Сейнт (6 років). Після двох пологів Кім мала проблеми зі здоров’ям. Ще двоє дітей — дочка Чикаго (3 роки) і син Псалм (два роки) — були народжені сурогатною матір’ю. Каньє Вест погодився на спільну опіку над чотирма дітьми.

Кім Кардаш’ян з’явилася під час презентації альбому Веста у весільній сукні. Тоді фанати пари знову заговорили про возз’єднання ексзакоханих. За даними інсайдерів, Кардаш’ян підтримує Веста й налагоджує стосунки заради дітей. Але це не означає, що Кім та Каньє знову будуть разом.